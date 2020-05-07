Mersin'de semt pazarlarında virüs tedbirleri üst seviyede
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Mersin'de semt pazarlarında virüs tedbirleri üst seviyede

Mersin'de semt pazarlarında virüs tedbirleri üst seviyede
07.05.2020 17:07 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:08

Mersin'de semt pazarlarında virüs tedbirleri üst seviyedeMERSİN'de, koronavirüse karşı ilçe genelinde etkin bir mücadele sergileyen Toroslar Belediyesi, bir yandan kamuya açık alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bir yandan da semt pazarlarında gerekli önlemleri alıyor.

Mersin'de semt pazarlarında virüs tedbirleri üst seviyede

MERSİN'de, koronavirüse karşı ilçe genelinde etkin bir mücadele sergileyen Toroslar Belediyesi, bir yandan kamuya açık alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bir yandan da semt pazarlarında gerekli önlemleri alıyor.

Toroslar Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki semt pazarlarında esnaf ve vatandaşlara maske dağıttı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarına gelen vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirirken, kolluk kuvvetleri tarafından temassız ateş ölçerlerle vatandaşların vücut ısıları da kontrol edildi. Sosyal mesafe kuralına uyulmasının da hatırlatıldığı uygulamalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren ilçe sakinleri ise ekiplere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmeleri adına tedbiri bir an olsun elden bırakmadıklarını belirterek, "Hep birlikte hareket ederek bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Halk sağlığını korumak ve virüsün etkisini en aza indirmek için mücadelemize devam ediyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın ortak kullanım alanları olan pazar yerlerinde önlemlerimizi sıkı tutuyoruz. Pazarlarımızı kurulmadan önce özenle temizliyor ve dezenfekte ediyoruz. İlçe sakinlerimizden ricamız zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları ve kurallara harfiyen uymaya devam etmeleridir. Aldığımız tedbirlerle inşallah bu zor günleri geride bırakarak güzel günlere kavuşacağız" dedi.

Mersin'de semt pazarlarında virüs tedbirleri üst seviyede

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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