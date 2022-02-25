Mersin'de selin denize döktüğü odunlar kışlık yakacak için toplandı - Haberler
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Mersin'de selin denize döktüğü odunlar kışlık yakacak için toplandı

İhlas Haber Ajansı, Halil İbrahim Varlı - Güncel
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Mersin'de selin denize döktüğü odunlar kışlık yakacak için toplandıMERSİN Mersin'de taşkın sular ile selin önüne katarak Alata deresinden denize döktüğü odunlar, kışlık yakacak olması için vatandaşlar tarafından toplandı.

TOROSLAR, MERSİN (İHA) - Mersin'de selin denize döktüğü odunlar kışlık yakacak için toplandı

MERSİN Mersin'de taşkın sular ile selin önüne katarak Alata deresinden denize döktüğü odunlar, kışlık yakacak olması için vatandaşlar tarafından toplandı.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava dün Erdemli ilçesine bağlı bin 500 rakımlı Toroslar bölgesine etkili oldu. Yağışın, örtü üstünde bulunan karı eritmesi ile yer yer yukarı kısımlarda taşkın ve sel oluştu. Sel suları da Alata deresinin debisinin yükselterek coşkulu bir şekilde akmasını sağladı, önünde kattığı ağaç ve odun parçalarını da denize döktü. Denizin dalgaları ile de kıyılara vuran odunlar sabahın ilk saatlerinden itibaren vatandaşlar tarafından toplanmaya başladı. Vatandaşlar, topladıkları odunları torbalarla ve traktörlerle evlerine taşıdı.

Yağmur yağması ve karın erimesiyle yüksek rakımlı bölgelerinde oluşan el sularının odunları getirdiğini aktaran Doğan Gökdoğan, geçen sene 3 römork odun topladığını bu sene ise henüz 1 römork doldurduğunu kaydetti.

Oğluna yardım eden Sabri Gökdoğan'da sel sularının getirdiği odunları topladıklarını aktardı.

Mersin'de selin denize döktüğü odunlar kışlık yakacak için toplandı

Mersin'de selin denize döktüğü odunlar kışlık yakacak için toplandı

Mersin'de selin denize döktüğü odunlar kışlık yakacak için toplandı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Halil İbrahim Varlı - Güncel

Toroslar, Mersin, Sel, Güncel, Haberler

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