Mersin'de sel suları araçları sürükledi
Haberler » Güncel » Mersin'de sel suları araçları sürükledi - Haber

Mersin'de sel suları araçları sürükledi

Mersin'de dünden itibaren etkili olan ve özellikle gece yarısından sonra şiddetlenen yağışların neden olduğu sel, araçları sürükledi.

07.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:11
Mersin'de sel suları araçları sürükledi

'de dünden itibaren etkili olan ve özellikle gece yarısından sonra şiddetlenen yağışların neden olduğu sel, araçları sürükledi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 'kırmızı kod' uyarısı yaptığı Mersin'de, aşırı yağışlar nedeniyle merkez ilçelerdeki birçok mahallede evleri su bastı, cadde ve sokaklar sulara gömüldü, çok sayıda araç suda mahsur kaldı.


Merkez Mezitli ilçesinde Onur Sitesi önündeki araçlar sel sularında sürüklendi, Akdeniz ilçesindeki Deliçay taştı.


Kentte yağışlı hava etkisini sürdürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler