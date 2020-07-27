Mersin'de, şehitler memleketlerine uğurlandı
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Mersin'de, şehitler memleketlerine uğurlandı

Mersin'in Mut ilçesinde sabah saatlerinde askerleri taşıyan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan 4 asker için Mut Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi.

Mersin'de, şehitler memleketlerine uğurlandı
27.07.2020 21:35 | Son Güncelleme: 27.07.2020 22:32

Mersin'in Mut ilçesinde sabah saatlerinde askerleri taşıyan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan 4 asker için Mut Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi. Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Mersin Valisi Ali İhsan Su, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı. Törenin ardından Şehit Er Samet Çaldır Bursa'ya, Şehit Er Kerim Aslan Kırıkkale'ye, Şehit Er Caner Mayandağı Samsun'a ve şehit Er Mustafa Dağlı da Mersin'in Tarsus ilçesine uğurlandı.


Kaynak: DHA

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