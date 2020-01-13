Mersin'de şehitler için kurban kesildi
Haberler » Güncel » Mersin'de şehitler için kurban kesildi - Haber

Mersin'de şehitler için kurban kesildi

Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından şehitler ve personelin kaza, beladan korunması içi kurban kesildi.

13.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:32
Mersin'de şehitler için kurban kesildi

tarafından şehitler ve personelin kaza, beladan korunması içi kurban kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde yapılan kurban kesiminde dualar edildi.

Gerçekleşen kurban kesimine İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'de katıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler