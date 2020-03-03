Mersin'de şehitler için hatim indirildi
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Mersin'de şehitler için hatim indirildi

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan askerler için Mersin'in Tarsus ilçesinde öğrenciler tarafından hatim indirildi.

03.03.2020 15:06 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:22
Mersin'de şehitler için hatim indirildi

'nin kentinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan askerler için 'in Tarsus ilçesinde öğrenciler tarafından hatim indirildi.

Barboros Hayrettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki 450 öğrenci ellerindeki bayraklarla okul bahçesine geldi.

Öğrenciler burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyarak hatim indirdi.

Kaynak: AA

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