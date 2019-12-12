Mersin'de Şehit Emrah Şahin Hatıra Ormanı oluşturuldu

12.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:56

Mardin'in Dargeçit ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 Mart 2016 tarihinde şehit düşen Jandarma Üsteğmen Emrah Şahin, adına Mersin'de hatıra ormanı oluşturuldu.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toroslar ilçesi Aladağ Mahallesi'nde düzenlenen törenle hatıra ormanı için fidan dikimi gerçekleştirildi.

Fidan dikimine şehit Şahin'in ailesinin yanı sıra Mersin Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA