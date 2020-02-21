Mersin'de Şehit Durmuş Tek Kreş ve Gündüz Bakım Evi açıldı

21.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:34

Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu 21 Ocak 2018'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek, adına Mersin'de kreş ve gündüz bakım evi açıldı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı Korukent Mahallesi'nde bulunan kreşin açılışa Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Zeki Avşar, İlçe Müftüsü Mehmet Cingöz ile şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, çocukların okul öncesi eğitimlerini güvenli ve kaliteli bir ortamda almaları için çalıştıklarını ve hazırladıkları köşe ile çocukların şehidi tanımalarını amaçladıklarını belirtti.

Şahin de çocukların eğitimlerini doğru ellerde alması gerektiğini aktararak şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Kreşte, 0-6 yaş arasındaki çocuklara, alanında uzman eğitimciler tarafından eğitim verileceği bildirildi.

Kaynak: AA