Mersin'de "Şehit Anneleri Hatıra Ormanı" oluşturuldu
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Mersin'de "Şehit Anneleri Hatıra Ormanı" oluşturuldu

22.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:10
Mersin'de

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ile AK Parti Mersin Kadın Kolları İl Başkanlığınca hayata geçirilen "Şehit Anneleri Hatıra Ormanı" ??????projesi kapsamında 450 zeytin fidanı toprakla buluşturuldu.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ile AK Parti Mersin Kadın Kolları İl Başkanlığınca hayata geçirilen "Şehit Anneleri Hatıra Ormanı" ??????projesi kapsamında 450 zeytin fidanı toprakla buluşturuldu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, "Şehit Anneleri Hatıra Ormanı" ??????projesi için Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'nde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Programda, toprakla buluşturulan 450 zeytin fidanına can suyu verildi. Şehitlerin anısına dikilen fidanların çevresi Türk bayraklı balonlarla süslendi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman'ın eşi Hülya Akduman, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Aysel Mavioğlu Öner'e ağaçlandırma çalışmalarına verdikleri destekten dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Etkinliğe, AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve çocuklar da katıldı. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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