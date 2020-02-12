Mersin'de şehit ailelerine şehadet belgesi verildi

12.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:20

Mersin'in Toroslar ilçesinde şehit ailelerine şehadet belgesi verildi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit düşen piyade sözleşmeli er Tolga Kaplan'ın ve Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde şehit olan Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un aileleri ziyaret edildi.

Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin, Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve İlçe Emniyet Müdürü Zeki Avşar'ın yer adlığı ziyarette, şehitlerin ailelerine şehadet belgeleri verildi.

Kireçtepe, yaptığı açıklamada, şehadet belgesini, Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına takdim ettiğini belirterek, ailelere başsağlığı dileğini iletti.

Yılmaz da şehitliğin yüce bir mertebe olduğunu bildirerek, şehit askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA