Mersin'de şehit ailelerine, ellerinin ölçüsüne göre şekillendirilen saksı hediye edildi
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Mersin'de şehit ailelerine, ellerinin ölçüsüne göre şekillendirilen saksı hediye edildi

Mersin'de şehit ailelerine, ellerinin ölçüsüne göre şekillendirilen saksı hediye edildi
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Kültür Sanat

Mersin'de Toroslar Belediyesi, şehit ailelerine ellerinin ölçüsüne göre kalıplandırılan, fesleğen çiçeği ekili saksılar hediye etti.

Mersin'de Toroslar Belediyesi, şehit ailelerine ellerinin ölçüsüne göre kalıplandırılan, fesleğen çiçeği ekili saksılar hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehit ve Gazi Aileleri Hizmetleri Şefliği ile Toroslar Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK) Merkezi işbirliğinde "Cennet Kokulum" adlı proje yapıldı.

Çalışmada, şehit anneleri ve babalarının el kalıpları, Türk bayrağı motifiyle süslenerek saksıya dönüştürüldü.

Şehitlerin isimlerinin yazıldığı, içerisine de fesleğen ekilen saksılar, düzenlenen anma programında ailelere hediye edildi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın eşi Meltem Yılmaz da ailelerle saksılara ilk sularını döktü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TORTEK heykel seramik öğretmeni Fatma Yılmaz Botella Lucas, "Anne ve babalarımızın aljinat tekniğiyle 3 boyutlu el kalıplarını aldık. Kuruduktan sonra Türk Bayrağı motifiyle boyadık. Etkinlikte de birlikte el kalıplarına çiçek ekimini gerçekleştirdik ve bu çalışmayı şehitlerimizin isimleriyle ölümsüzleştirdik." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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