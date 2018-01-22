Mersin'de şehit acısı

BİTLİS'in Hizan ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlere karşı yürütülen operasyonda, üzerine çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek'in (27) Mersin'deki ailesine acı haber verildi.

Olayda şehit düşen 5 askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek'in Mersin'deki ailesine acı haber ulaştı. Oğullarının şehadet haberini merkez Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'ndeki evlerinin önünde, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin ile askeri yetkililerden alan baba Salim ile anne Sebahat Tek, gözyaşlarına boğuldu. Ailenin oturduğu eve ve yakındaki binalara Türk bayrakları asılırken, baba ve anneyi komşuları ve yetkililer teselli etmeye çalıştı. Şehit Tek'in Nevşehir'de üniversite okuyan Ayşe Başbudak ile nişanlandığı, kardeşinin ise asker olduğu öğrenildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek'in cenazesi, Mersin'de yapılacak askeri törenle son yolculuğa uğurlanacak.