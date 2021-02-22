Mersin'de şeftali hasadı başladı
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Mersin'de şeftali hasadı başladı

22.02.2021 19:33 | Son Güncelleme: 22.02.2021 19:36
Mersin'de şeftali hasadı başladı

Tarsus ilçesinde şeftali hasadına başlandı.

Tarsus ilçesinde şeftali hasadına başlandı.

Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüylü şeftalinin bu yıl örtü altında serada Türkiye'de ilk kez Bahşiş Mahallesi'nde üretici İsa Zeybek tarafından hasat edildiğini söyledi.

Şeftalinin kilosunun 120 liradan satılmaya başlandığını anlatan Avcı, bereketli bir sezon geçirilmesi dileğinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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