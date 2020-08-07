Mersin'de sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
07.08.2020 13:37 | Son Güncelleme: 07.08.2020 14:32
Mersin'in Tarsus ilçesinde sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Besim Koç yönetimindeki 33 TA 192 plakalı sebze yüklü kamyon, Adana-Ankara otoyolunda devrildi.
Çevredekiler tarafından kamyondan çıkarılan sürücü ile araçtaki İbrahim Akay, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA