Mersin'de sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
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Mersin'de sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Mersin'de sebze yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
07.08.2020 13:37 | Son Güncelleme: 07.08.2020 14:32

Mersin'in Tarsus ilçesinde sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Besim Koç yönetimindeki 33 TA 192 plakalı sebze yüklü kamyon, Adana-Ankara otoyolunda devrildi.

Çevredekiler tarafından kamyondan çıkarılan sürücü ile araçtaki İbrahim Akay, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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