Mersin'de sebze ve meyve yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı
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Mersin'de sebze ve meyve yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı

Mersin'de sebze ve meyve yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde sebze ve meyve yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sebze ve meyve yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Muhammet Salih A. yönetimindeki 33 BFJ 17 plakalı sebze ve meyve yüklü kamyonet, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Dedeler Mahallesi civarında devrildi.

Kazada Muhammet Salih A. ve aynı araçta bulunan kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı, sağlık ekipleri de yaralıları Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.

Mersin'de sebze ve meyve yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı
Mersin'de sebze ve meyve yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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