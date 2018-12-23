Mersin'de Şeb-i Arus Töreni

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mevlana Kültür ve Sanat Derneği tarafından Hz. Mevlana'nın vuslata erişinin 745. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Hz. Mevlana'nın insanlık tarihinde önemli etkiler bıraktığını ve bu etkileriyle birçok insana yol gösterici olduğunu belirtti.

Yüreklere birlik ve sevgi tohumları ekerek "Ne olursan ol yine gel" sözüyle insanlığa seslenen Hz. Mevlana'nın bu sözleriyle hala gönülleri fethettiğini ifade eden Gökbel, şunları kaydetti:

"Hz. Mevlana, tevhid ruhuyla yaşamayı kendisine gaye edinerek, Müslümanlığın üzerinde hassasiyetle durduğu 'insan yaratılmışların en şereflisidir' düsturuyla, hiçbir ayrım yapmadan tüm insanlığı büyük bir muhabbetle kucaklamıştır. İnsanlığa ahlak, din, ilim ve akıl yolunda heyecan katarak yeni ufuklar açan Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin, insanların kalbine verdiği en büyük mesaj aşk, sevgi ve birliktir."

Programda konuşmaların ardından Mevlana Kültür ve Sanat Derneği Tasavvuf Musikisi Korosu konser verdi. Programda sema gösterisi de gerçekleştirildi.

Kaynak: AA