Mersin'de satranç turnuvası başladı

07.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:14

Mersin'in Mut ilçesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla satranç turnuvası düzenlendi.

Okul Müdürü Tamer Tahin Doğan, Karacaoğlan Ortaokulu öncülüğünde Mut Kültür Merkezi'nde düzenlenen turnuvaya ilgili yaptığı açıklamada, etkinliğin satranç sporunu yaygınlaştırmak için önemli olduğunu belirtti.

Dereceye girenlere ödüllerinin 10 Kasım'da verileceği bildirildi.

Kaynak: AA