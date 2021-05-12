Mersin'de satılan konut sayısı ilk 4 ayda 10 bin 717'ye ulaştı
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Mersin'de satılan konut sayısı ilk 4 ayda 10 bin 717'ye ulaştı

Mersin'de satılan konut sayısı ilk 4 ayda 10 bin 717'ye ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

MERSİN (İHA) – Mersin'de nisan ayında konut satışları belirgin oranda artarak yüzde 123,9 olarak gerçekleşti.

MERSİN (İHA) – Mersin'de nisan ayında konut satışları belirgin oranda artarak yüzde 123,9 olarak gerçekleşti. Nisan ayında 2 bin 967 konutun satıldığı Mersin'de, 2021'in ilk 4 ayında satılan konut sayısı 10 bin 717'ye ulaştı. Mersin, nisan ayında konut satışlarında 6'ncı sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, bir açıklama yaparak, Konut Satış İstatistikleri 2021 Nisan ayı sonuçlarını değerlendirdi. Açıklamada, konut satışlarının Türkiye genelinde nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124,1 arttığı ve 95 bin 863 konutun satıldığı belirtildi. Konut satışlarında İstanbul ilk sırada yer alırken, bu ili Ankara ve İzmir izledi.

Mersin, konut satışlarında 6'ncı sırada yer aldı

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü, açıklamasında Mersin verilerini de paylaştı. Buna göre, Mersin'de konut satışları 2021 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 123,9 oranında artarak 2 bin 967 oldu. Mersin, yüzde 3,1 pay ile konut satışlarında 6'ncı sırada yer alırken, yılın ilk 4 ayında satılan konut sayısı da 10 bin 717'ye ulaştı.

Tercih ikinci el konutlara

Öte yandan, kentte geçen ay satılan konutların 804'ünü ilk satışlar oluştururken, 2 bin 163 konut ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Mersin'den konut alanların tercihi ise ağırlıklı olarak ikince el konutlar oldu. Mersin'de yılın ilk 4 ayında 2 bin 957 konut ilk defa satılırken, 7 bin 760 konut ise ikinci el oldu.

Mersin, nisan ayında da yabancılara konut satışındaki yerini korudu. Buna göre, nisan ayında yabancılara 197 konut satışı gerçekleşen Mersin; İstanbul, Antalya ve Ankara'nın ardından 4'üncü sırada yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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