Mersin'de Sarıkeçili Yörükler'in oğlak besleme telaşı başladı
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Mersin'de Sarıkeçili Yörükler'in oğlak besleme telaşı başladı

26.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:46
Mersin'de Sarıkeçili Yörükler'in oğlak besleme telaşı başladı

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Sarıkeçili Yörükler'in tek geçim kaynağı keçileri yavrulamaya başladı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, Sarıkeçili Yörükler'in tek geçim kaynağı keçileri yavrulamaya başladı.

Konya ve Karaman'daki yaylalardan ilçenin yüksek kesimlerine göç eden Sarıkeçili Yörükler, geçim kaynağı keçilerinin yavruladığı oğlakları besleme telaşına girdi.

Sarıkeçili Yörük Ali Uçar, oğlak döneminin başlamasıyla çok mutlu olduklarını belirterek, "Yaklaşık 150-250 tane daha doğacak. Oğlakları çocuk besler gibi besliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

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