Mersin'de şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı
Mersin'in Gülnar ilçesinde, şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde, şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bereket Mahallesi Kutlubey mevkisinde seyir halinde bulunan Sezer Tuncer idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazada araç sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci