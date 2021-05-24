Mersin'de şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı
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Mersin'de şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı

Mersin'de şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'in Gülnar ilçesinde, şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bereket Mahallesi Kutlubey mevkisinde seyir halinde bulunan Sezer Tuncer idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada araç sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Mersin'de şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı
Mersin'de şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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