Mersin'de şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Haberler
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Mersin'de şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Mersin'de şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

R.B. idaresindeki 41 AAS 501 plakalı tır Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Tarsus Batı Gişeleri civarında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan R.B. olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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