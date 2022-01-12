Mersin'de şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'in Tarsus ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
R.B. idaresindeki 41 AAS 501 plakalı tır Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, Tarsus Batı Gişeleri civarında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan R.B. olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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