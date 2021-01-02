Mersin'de sanayi sitesi hurdalığında çıkan yangın söndürüldü
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Mersin'de sanayi sitesi hurdalığında çıkan yangın söndürüldü

02.01.2021 17:21 | Son Güncelleme: 02.01.2021 17:21
Mersin'de sanayi sitesi hurdalığında çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sanayi sitesinin hurdalığında çıkan yangında hasar oluştu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sanayi sitesinin hurdalığında çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki sitenin hurdalığında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Görevlilerin ihbarıyla olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Büyümeden söndürülen yangında hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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