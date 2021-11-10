Mersin'de samanlıkta çıkan yangın hasara yol açtı
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Tarsus ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
TARSUS, MERSİN (AA) - Tarsus ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Emirler Mahallesinde Oktay Canatan'a ait 2 katlı evin alt katında bulunan samanlıkta bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü.
Yangında samanlıkta bulunan 600 balya saman yandı, samanlıkta maddi hasar oluştu.