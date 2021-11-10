Mersin'de samanlıkta çıkan yangın hasara yol açtı - Haberler
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Mersin'de samanlıkta çıkan yangın hasara yol açtı

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'de samanlıkta çıkan yangın hasara yol açtı

Tarsus ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TARSUS, MERSİN (AA) - Tarsus ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Emirler Mahallesinde Oktay Canatan'a ait 2 katlı evin alt katında bulunan samanlıkta bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü.

Yangında samanlıkta bulunan 600 balya saman yandı, samanlıkta maddi hasar oluştu.

Mersin'de samanlıkta çıkan yangın hasara yol açtı

Mersin'de samanlıkta çıkan yangın hasara yol açtı

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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