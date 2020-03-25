Mersin'de salgın sürecinde evden eve telefonda psikolojik destek
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Mersin'de salgın sürecinde evden eve telefonda psikolojik destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sağladığı 'aile, çocuk ve yetişkinler için terapi' hizmeti, korona virüs salgını sürecinde çocuklar, ergenler, yetişkinler ve yaş almış vatandaşlar için evden 'telefonla ve online terapi' sistemine taşındı.

25.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:25
Mersin'de salgın sürecinde evden eve telefonda psikolojik destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sağladığı 'aile, çocuk ve yetişkinler için terapi' hizmeti, korona virüs salgını sürecinde çocuklar, ergenler, yetişkinler ve yaş almış vatandaşlar için evden 'telefonla ve online terapi' sistemine taşındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç duyanlar belediyenin, 'telefonla ve online terapi randevu hatları' olan 0537 3033515 ve 0538 6827759 numaralı hatlarını arayarak kayıt oluşturabiliyor, randevu saatinde telefonda veya WhatsApp'tan görüntülü görüşme şeklinde psikolojik destek alabiliyorlar. Kentin 2 noktasında 6 psikologla hafta içi her gün çocuklara, ergenlere, yetişkinlere ve ailelere yönelik 'aile, çocuk ve yetişkinler için terapi' hizmeti veriliyor.

Korona virüs salgını nedeniyle hizmetlerini alternatif sistemler ve platformlara taşıyan Mersin Büyükşehir Belediyesi, hem vatandaşların hem de personelinin güvenliğini ön planda tutuyor. Bu süreçte psikologlarının evlerinden vatandaşlara hizmet sunabilecekleri ücretsiz 'telefonla ve online terapi' sistemine geçildi. Büyükşehir Belediyesi, ayrıca korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlardaki korku ve kaygıların artışını da dikkate alarak hafta içi olan hizmeti haftanın her günü sunmaya başladı. 6 psikolog, 10.00-20.00 saatleri arasında telefonla veya talebe göre WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde seanslar veriyor. Psikologlar, acil psikolojik destek durumlarında ise saat 23.00'e kadar seanslarını sürdürebiliyor. Çalışmayla ilgili konuşan psikolog Dilan Dinler, daha önce psikososyal destek, grup seminerleri ve farkındalık seminerleri yürüttüklerini dile getirerek, korona virüs sürecinde uzaktan psikolojik destek sağlamaya başladıklarını ifade etti. Vatandaşların çoğunlukla kaygı ve korku odaklı desteğe ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Dinler, "Korona virüs salgını sebebiyle yeni bir sürece geçmiş bulunmaktayız. Psikolojik danışmanlık hizmetlerimizi artık telefonla terapi hizmeti şeklinde sürdürmekteyiz. Genellikle endişe, kaygı ve panikten dolayı çokça destek talebi var. Öncelikle yapmaları gereken en önemli şey evde kalmak. Mecbur olmadıkları sürece evden çıkmasınlar. Tüm önlem ve tedbirlerini aldıkları sürece kaygı durumunu çok rahat bir şekilde yürütebilirler" dedi.

Psikolog Nazlı Cemre Dursun ise kişilerde hem korona virüs sürecinden doğan hem de bireysel sorunlarından kaynaklanan psikolojik destek ihtiyacını karşıladıklarını belirterek, "Korona virüs süreci özellikle anksiyete bozukluğu ve panik atak yaşayan kişilerde kendini daha ağır bir şekilde gösterebiliyor. Daha çok bunun üzerine arıyorlar. Bunun dışında tabii kişisel problemler doğrultusunda da hizmet veriyoruz" diye konuştu.

Korona virüs sürecinde kişilerde sosyal medyadaki asılsız bilgilerden ve medyada yer alan haberlerden kaynaklanan bir korku durumunun ağır bastığını dile getiren Dursun, "Genellikle ölüm korkusu çok fazla oluyor. Ölüm korkusu üzerine arıyorlar. Yakınları için veya kendileri için endişelenebiliyorlar. Bir de kişiler gün içerisinde sosyal medyadan mesajlaştığı için ister istemez etkileniyorlar. Bunun üzerine kişilerde kaygılar oluşabiliyor" ifadelerini kullandı.

Son günlerde olağanüstü çevresel etkenler yaşandığını söyleyen psikolog Deniz Liman da "Korona virüsün getirdiği sosyal ve özel hayatımızın kısıtlanması, iş hayatımızın engellenmesi, çocuklarımızın evden çıkmaması ve 65 yaş üstü ile kronik hastalara verilen sokağa çıkma yasağı, sağlık kaygılarımızın dışında psikolojik baskılar da oluşturuyor. Arkadaşlarınız ve partnerinizle görüşemeyip, evde kalmak, evinize, kendinize virüsün bulaşmasını engellemek ve kendinizi korumak için yaşadığınız kaygılar, çocukların evde sıkılması, onların kaygıları ve en önemlisi maddi kaygılar, şu anda evde kalmayı zorlaştırıyor. Biz de bu zor günlerde Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak size destek olacağız. Virüsün getirdiği psikolojik baskılar veya günlük yaşamınızda yaşadığınız bütün stres ve kaygılarda yanınızdayız. Siz evde kalın, biz de telefonda terapi ile yanınızda olalım" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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