Mersin'de saksıda kenevir ele geçirildi Mersin'de bir evin çatısında saksılarda ekili halde 29 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Mersin'de bir evin çatısında saksılarda ekili halde 29 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Müfide İlhan Mahallesi'ndeki bir evde arama yaptı. Yapılan aramada, evin çatısında saksılara ekili vaziyette 29 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı. - MERSİN

Kaynak: İHA