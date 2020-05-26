Mersin'de saksıda Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla bir şüpheli yakalandı Mersin'in Akdeniz ilçesinde evinin çatısındaki saksılarda Hint keneviri yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde evinin çatısındaki saksılarda Hint keneviri yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Müfide İlhan Mahallesi'nde bir kişinin evinin çatısında uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı.

Adrese düzenlenen operasyonda, saksılara ekilmiş 29 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şüpheli ev sahibi gözaltına alındı.

Kaynak: AA