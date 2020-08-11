Mersin'de şair Aratos'un anıt mezarı kazılarında iç duvara ulaşıldı
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Mersin'de şair Aratos'un anıt mezarı kazılarında iç duvara ulaşıldı

Mersin'de, Helenistik dönemin ünlü şairi ve gök bilimci Aratos'un anıt mezarının olduğu değerlendirilen alanda yapılan kazılarda iç duvarın büyük bölümünün ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Mersin'de şair Aratos'un anıt mezarı kazılarında iç duvara ulaşıldı
11.08.2020 09:33 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:08

Mersin'de, Helenistik dönemin ünlü şairi ve gök bilimci Aratos'un anıt mezarının olduğu değerlendirilen alanda yapılan kazılarda iç duvarın büyük bölümünün ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Milattan Sonra 2. ve 3. yüzyılların önemli limanlarından Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde, Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığındaki ekiple başlanan arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor.

Helenistik dönemin ünlü şairi ve gök bilimci Aratos'un anıt mezarını bulmayı hedefleyen ekip, çalışmaların 6'ncı gününde iç duvarın büyük bölümünü ortaya çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yağcı, anıt mezarın, antik kentteki sütunlu caddeye 150 metre uzaklıkta olduğunu kaydetti.

Elde edilen bulguların, hem bilimsel açıdan hem de Mersin turizmi açısından önemli olduğunu aktaran Yağcı, "Yaptığımız çalışmaların sonucunda parça parça olduğu için şekli konusunda yeterli bilgiye sahip olunamayan anıt yapıyı çıkarmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

"2 sıra altıgen bir altyapıyla karşı karşıyayız"

Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Kaplan da kazıda kısa sürede sevindirici sonuçların alınmasından mutluluk duyduklarını vurgulayarak, "Ele geçen bulgulara karşın henüz yolun başındayız. Kazılardan anlaşılabileceği üzere içinde yuvarlak bir yapı merkezde onun etrafında ise 2 sıra altıgen bir altyapıyla karşı karşıyayız. Kazı ilerlediğinde bu unsurların plan görünümleri değişebilir daha net bilgileri ilerlediği zaman söyleyebileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da Aratos'un anıt mezarını bir an önce güneş ışığına çıkarmak istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Soli Pompeiopolis Antik Kenti, Aratos'un mezarı ve ileride kazısına başlanacak olan Antik Limanı ile Mezitli'yi ve Mersin'i tüm dünya tanıyacaktır. Anıt mezarın belli bölümleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ben de her fırsatta buraya gelerek çalışmalara destek veriyor, gelişmeler hakkında bilgi alıyorum. Ancak bunu sadece belediyenin gücüyle, Kültür ve Turizm Bakanlığını gücü ile sonuçlandırmak mümkün değil. Mersinler gelsin ve nasıl kazı yapıldığını görsünler istiyorum. Tarihi neymiş, burada kimler yaşamış, bilgi alsınlar. 2-3 bin yıllık tarihi olan Mezitli'yi, Aratos'un mezarı çıktığı zaman tüm dünya duyacak. Onun için herkesin tekrar desteğini istiyorum."

Kaynak: AA

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