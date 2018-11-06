Mersin'de sahte nargile tütünü operasyonu

Mersin polisinin, sahte fason tütünü imalatı yapan bir imalathaneye düzenlediği operasyonda 650 kilogram içime hazır ile 160 kilogram işlenmemiş kuru nargile tütünü ele geçirildi

MERSİN - Mersin polisinin, sahte fason tütünü imalatı yapan bir imalathaneye düzenlediği operasyonda 650 kilogram içime hazır ile 160 kilogram işlenmemiş kuru nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte fason nargile imalatı yapan bir imalathaneye operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 650 kilogram içime hazır sahte nargile tütünü, 160 kilogram işlenmemiş kuru nargile tütünü, 4 kilogram gıda boyası, 6 bin adet değişik markalarda nargile ambalajı, 30 litre nargile aroması, 3 adet sanayi tüpü ile 3 ambalaj kapama makinesi ve imalathane malzemeleri ele geçirildi.

Operasyonda Suriye uyruklu M.A. ve H.A. gözaltına alındı.