Mersin'de sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 4 zanlıdan biri tutuklandı
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Mersin'de sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 4 zanlıdan biri tutuklandı

12.03.2021 10:11 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:14
Mersin'de sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 4 zanlıdan biri tutuklandı

Mersin'de, borsada kazanmayı vadettikleri sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

Mersin'de, borsada kazanmayı vadettikleri sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medyada tanıştığı kişiler tarafından dolandırıldığını iddia eden F.E. polise başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, müştekinin iletişim kurduğu şüphelilerin sosyal medyada "kazandıran borsa" başlıklı sahte ilanlar yayınladığını tespit etti.

Şüphelilerin, kendilerine ilk etapta 2 bin 500 lira gönderen F.E'den, borsada kazandığı sözde parayı çekebilmesi için vergi ödemesi bahanesiyle toplamda 16 bin 920 lira aldığını saptayan polis, teknik inceleme sonucunda 4 zanlının kimlik bilgileri ve adreslerini belirledi.

Polis ekiplerinin operasyonunda şüphelilerden, 7 ayrı hesabına 200 bin lira para girişi olduğu tespit edilen C.T, paraları aldığı öne sürülen İ.A, M.G. ve D.D. gözaltına alındı.

Vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirip, hesap sahiplerinin adına paylaşımlar yaptıkları ve benzer yöntemle 20 kişiyi dolandırdıkları ileri sürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden C.T. tutuklandı, D.D'ye ev hapsi verildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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