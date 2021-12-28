Mersin'de sahte içkiye yönelik denetim yapıldı - Haberler
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Mersin'de sahte içkiye yönelik denetim yapıldı

Mersin'de sahte içkiye yönelik denetim yapıldı
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'in Erdemli ve Mut ilçelerinde sahte ve bandrolsüz içki satışı yapan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ve Mut ilçelerinde sahte ve bandrolsüz içki satışı yapan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Erdemli ve Mut ilçelerinde yılbaşı öncesinde alkollü restoran ve tekel büfelerinde denetim yaptı.

Denetimlerde sahte ve bandrolsüz olduğu tespit edilen 18 litre rakı, 4 litre viski ile 3 anason kiti, bir miktar esrar, 5 gram metafetamin, 3 sentetik hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve bir tabanca ele geçirildi.

Ekipler, sahte ve bandrolsüz içki satışı yapan 5 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatırken, denetimler esnasında çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

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AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri

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