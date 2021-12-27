Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi - Haberler
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Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükselirken, aralarında dördüncü sınıf emekli emniyet müdürü C.G.'nin de bulunduğu 8 kişinin ise hastanede tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

MERSİN (İHA) - Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükselirken, aralarında dördüncü sınıf emekli emniyet müdürü C.G.'nin de bulunduğu 8 kişinin ise hastanede tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Sahte alkol Mersin'de ölümlere neden olmaya devam ediyor. Birçok ilde olduğu gibi Mersin'de de çok sayıda kişi sahte alkolden hastanelere başvururken, kentte şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybetti. Yenişehir ilçesinde U.Ö., G.Y., İ.K., Mut ilçesinde A.E., S.E., Toroslar'da B.B., M.A., Tarsus'ta M.E.A. ve Silifke ilçesinde N.Y. sahte içkiden dolayı hayatını kaybederken, dördüncü sınıf emekli emniyet müdürü C.G.'nin de aralarında bulunduğu A.A., A.A, M.U., F.Y., M.S., H.İ. ile A.S.'nin ise kentteki çeşitli hastanelerde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan sahte alkolden hastanelerde tedavi gören 7 kişinin taburcu edildiği belirtilirken, ölümlerle ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. - MERSİN

Mersin'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

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