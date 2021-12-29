Sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi daha hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi daha hastaneye kaldırıldı

Sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi daha hastaneye kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'de sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Daha önce hastaneye kaldırılan 7 kişinin tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, son bir haftada 10 kişi sahte içki zehirlenmesinden hayatını kaybetti.

Sahte alkol zehirlenmeleri Mersin'de sürüyor. Daha önce sahte alkolden zehirlenip hastaneye başvuran 10 kişi hayatını kaybederken, 7 kişinin çeşitli hastanelerde tedavileri devam ediyor. Bugün de Akdeniz ilçesinde R.U. (66), Yenişehir ilçesinde C.C. (52), Erdemli ilçesinde M.G. (45) ve Toroslar ilçesinde M.A., sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Hastanelere yatışları gerçekleştirilen 4 kişinin tedavi altına alındığı öğrenildi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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