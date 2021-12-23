Mersin'de sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi yaşamını yitirdi - Haberler
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Mersin'de sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi yaşamını yitirdi

Mersin'de sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi yaşamını yitirdi
AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'de, sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi hayatını kaybetti.

MERSİN (AA) - Mersin'de, sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Mut ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Mejnun Ateş, sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı Mut Devlet Hastanesinden Silifke Devlet Hastanesine sevk edildi.

Burada tedaviye alınan Ateş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yapıntı Mahallesi'nde de 52 yaşındaki Abdurrahman Öksüz, sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kentte, 15 Aralık'tan bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Mut'ta sahte içki kullandıkları öne sürülen ve kendilerini kötü hissetmeleri üzerine 15 Aralık'ta Mut Devlet Hastanesine başvurup, buradaki kontrollerinin ardından Silifke Devlet Hastanesine sevk edilen H.İ. ve M.S'nin sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.

Daha önce 2 kişi yaşamını yitirmişti

Mut ilçesi Kültür Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ali Eser, 15 Aralık'ta sahte içki tükettikten sonra evinde ölü bulunmuştu.

Sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle Silifke Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Necati Yılmaz da dün müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

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