Mersin'de sahte içki yapımında kullanılan 975 litre etil alkol ele geçirildi Mersin'de bir depo ve kargo şubesindeki aramada, sahte içki yapımında kullanılan 975 litre etil alkol bulundu.

Mersin'de bir depo ve kargo şubesindeki aramada, sahte içki yapımında kullanılan 975 litre etil alkol bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesindeki depoya baskın düzenledi.

Aramada, sahte içki yapımında kullanılan 575 litre etil alkol, 225 içki kiti ile 10 bin içki etiketi ele geçirildi.

Bir kargo şubesindeki 20 kolinin de izini süren ekipler tarafından 400 litre etil alkol bulundu.

Şüpheliler E.O, H.A. ve F.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA