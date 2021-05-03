Mersin'de sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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Mersin'de sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Mersin'de sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Mersin'in Silifke ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte içki ve kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği Gazi Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 270 litre sahte etil alkol, 25 kit anason, 175 cinsel içerikli ürün, 100 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonda I.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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