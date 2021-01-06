Mersin'de sahte içki ve kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı

Mersin'in Silifke ilçesinde 43 şişe sahte içki ve 156 kutu kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Taşucu Mahallesi'nde sahte içki ve kaçak tütün bulundurulduğu belirlenen 2 adreste ve bir araçta arama yaptı.

Operasyonda 43 şişe sahte içki ve 156 kutu kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Zanlılar M.A.E, N.Ç. ve K.D. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya