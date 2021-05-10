Mersin'de sahte içki ve kaçak makaron operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Mersin'de sahte içki ve kaçak makaron operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Mersin'de sahte içki ve kaçak makaron operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Mersin'in Silifke ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen sahte içki ve kaçak makaron operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen sahte içki ve kaçak makaron operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri 2 iş yerinde sahte içki ve kaçak ürünlerin bulunduğunu bilgisi üzerine adreslere operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 78 litre sahte etil alkol, 9 anason kit, 7 bin 200 makaron ele geçirildi.

Polis adreslerdeki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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