Mersin'de sahte içki ve kaçak makaron operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Mersin'in Silifke ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen sahte içki ve kaçak makaron operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Silifke ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen sahte içki ve kaçak makaron operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri 2 iş yerinde sahte içki ve kaçak ürünlerin bulunduğunu bilgisi üzerine adreslere operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 78 litre sahte etil alkol, 9 anason kit, 7 bin 200 makaron ele geçirildi.
Polis adreslerdeki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya