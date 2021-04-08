Mersin'de sahte içki ve kaçak makaron operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel
Silifke ilçesinde, bir araçta sahte içki ve gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Silifke ilçesinde, bir araçta sahte içki ve gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atakent Mahallesi'nde sahte içki ile kaçak sigara bulundğu ihbarı üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 3 bin 180 dolu makaron, 25 litre etil alkol ve 5 litre sahte içki ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya