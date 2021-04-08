Mersin'de sahte içki ve kaçak makaron operasyonunda bir şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de sahte içki ve kaçak makaron operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel
Mersin'de sahte içki ve kaçak makaron operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Silifke ilçesinde, bir araçta sahte içki ve gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Silifke ilçesinde, bir araçta sahte içki ve gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atakent Mahallesi'nde sahte içki ile kaçak sigara bulundğu ihbarı üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 3 bin 180 dolu makaron, 25 litre etil alkol ve 5 litre sahte içki ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hadise Dilan Çıtak Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Diego Mesut Özil Ünal Karaman Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mersin'de sahte içki ve kaçak makaron operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 09:47:50. #1.14#
title