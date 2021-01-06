Mersin'de sahte içki ve gümrük kaçağı sigara operasyonu

Mersin'in Silifke ilçesinde sahte içki ve gümrük kaçağı sigara operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Taşucu ve Susanoğlu mahallelerindeki iki adrese baskın yaptı.

Aramalarda 29 şişe sahte içki ve 114 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda şüpheli H.T. ve B.Ş. yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya