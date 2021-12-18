Mersin'de sahte içki şüphelisi 4 kişi tutuklandı

İSTANBUL (İHA) - Mersin merkezli Adana ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçak etil alkol ve bu alkollerden elde edilen sahte içki ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, sahte içki üretiminde kullanılmak üzere yasa dışı şekilde etil alkol ticareti yaparak devleti yüklü miktarda zarara uğratan ve alkol zehirlenmelerine sebebiyet veren şahısların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, kaçak etil alkol ve bu etil alkollerden üretilen kaçak içki ticareti yaptıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik 15 Aralık tarihinde Mersin merkezli Adana ve İstanbul'da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda Mersin'de 2, Adana'da 3 ve İstanbul'da 1 kişi olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı. Adliye sevk edilen şüphelilerden F.E., M.E., S.K. ve B.E. tutuklandı. - MERSİN

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