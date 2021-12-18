Mersin'de sahte içki şüphelisi 4 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de sahte içki şüphelisi 4 kişi tutuklandı

Mersin'de sahte içki şüphelisi 4 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin merkezli Adana ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçak etil alkol ve bu alkollerden elde edilen sahte içki ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İSTANBUL (İHA) - Mersin merkezli Adana ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçak etil alkol ve bu alkollerden elde edilen sahte içki ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, sahte içki üretiminde kullanılmak üzere yasa dışı şekilde etil alkol ticareti yaparak devleti yüklü miktarda zarara uğratan ve alkol zehirlenmelerine sebebiyet veren şahısların tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, kaçak etil alkol ve bu etil alkollerden üretilen kaçak içki ticareti yaptıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik 15 Aralık tarihinde Mersin merkezli Adana ve İstanbul'da operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda Mersin'de 2, Adana'da 3 ve İstanbul'da 1 kişi olmak üzere 6 şüpheli gözaltına alındı. Adliye sevk edilen şüphelilerden F.E., M.E., S.K. ve B.E. tutuklandı. - MERSİN

Sahte alkolden ölümlerin artmasının ardından düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim

Sahte alkolden ölümlerin artmasının ardından düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim

 Oğlunun düğününe gidemedi, üzüntüden aldığı sahte alkol hayatına mal oldu

Oğlunun düğününe gidemedi, üzüntüden aldığı sahte alkol hayatına mal oldu

 Son Dakika: İstanbul'da facia! Annelerinin evde olmadığı sırada çıkan yangında 2 çocuk feci şekilde can verdi

Son Dakika: İstanbul'da facia! Annelerinin evde olmadığı sırada çıkan yangında 2 çocuk feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title