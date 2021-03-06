Mersin'de sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
06.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 06.03.2021 10:12
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir evde sahte içki satışı yapıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.
Adreste 39 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya