Mersin'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Mersin'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

23.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:32
Mersin'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

'in ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir iş yerinde arama yaptı.

Ekipler, iş yerinde 617 şişe sahte içki ele geçirdi.

İş yeri sahipleri M.K. ve E.D. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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