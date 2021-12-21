Mersin'de sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
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Mersin'de sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Mersin'de sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
AA / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Mersin'in Silifke ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yılbaşı öncesinde Adana'dan Mersin'e sahte içki sevkiyatı yapılacağını tespit eden ekipler harekete geçti.

Atakent Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda şişelere doldurulmuş 19 litre sahte içki ve 1 tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

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AA / Burcu Kaya - Son Dakika Haberleri

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