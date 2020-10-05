Mersin'de sahte içki operasyonu
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Mersin'de sahte içki operasyonu

05.10.2020 09:57 | Son Güncelleme: 05.10.2020 10:00
Mersin'de sahte içki operasyonu

Mersin'in Silifke ilçesinde sahte içki üretimi yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde sahte içki üretimi yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, piyasaya el yapımı sahte içki sattığı belirlenen M.B'nin adresine operasyon düzenlenedi.

Evde yapılan aramada 20 litre sahte içki ve 17 şişe alkol yapımında kullanılan anason kiti ele geçirildi.

Şüpheli M.B gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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