Mersin'de sahte içki operasyonu
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda 125 litre etil alkol ele geçirildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen operasyonda 125 litre etil alkol ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi'nde bir şüphelinin evinde sahte içki ürettiği bilgisini aldı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda çeşitli ebatlardaki plastik bidonlar içerisinde 125 litre kaçak içki ele geçirildi.
Şüpheli Y.D. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.