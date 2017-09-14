Mersin'de Sahte İçki Operasyonu

Mersin'de 426 şişe sahte içki ile 2 bin 545 sahte Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrolü ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sahte içkiyle mücadele çalışmaları kapsamında merkez Yenişehir ilçesi 1407 Sokak'taki ikametgahta sahte içki imal edildiği bilgisine ulaşıldı.



Düzenlenen operasyonda değişik markalarda 426 şişe sahte içki, 2 bin 545 sahte TAPDK bandrolü ile 32 fiyat etiketi ele geçirildi.



Sahte içkilerle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.