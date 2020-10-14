Mersin'de sahte içki denetimi

Mersin'in Mut ilçesinde içki satışı yapılan bir bayide 6 litre etil alkol ele geçirildi.

Mersin'in Mut ilçesinde içki satışı yapılan bir bayide 6 litre etil alkol ele geçirildi.

Mut Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki sahte içki denetimleri kapsamında içki satışı yapılan 42 bayideki ürünleri kontrol etti.

Bir büfede yapılan denetimlerde şişeler halinde 6 litre etil alkol ve 25 tüp anason ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler