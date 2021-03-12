Mersin'de sahte bahis operasyonunda 5 kişi tutuklandı
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Mersin'de sahte bahis operasyonunda 5 kişi tutuklandı

12.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:09
Mersin'de sahte bahis operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Mersin'de, sahte bahis sitesi üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Mersin'de, sahte bahis sitesi üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan Y.T, polise başvurarak sosyal medyada gördüğü canlı bahis sitesi üzerinden dolandırıldığını ileri sürdü.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, siteye ilk etapta 500 lira yatıran müştekinin, kazandığı sözde parayı alabilmesi için çeşitli bahaneler sunan şüphelilere toplamda 10 bin 280 lira gönderdiğini belirledi.

Teknik inceleme sonucu olaya karışan şüphelilerin F.C, F.S, A.A, F.G, Z.B ve M.B. olduğu tespit edildi.

Adreslerine düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin bilgisayar ve telefonlarındaki araştırmada birçok suç unsuru bulundu.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.C, F.S, A.A, F.G. ve Z.B, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.B. ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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