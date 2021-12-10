Sahte bahis kuponuyla dolandırıcılık soruşturmasında 4 kişi tutuklandı - Haberler
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Sahte bahis kuponuyla dolandırıcılık soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin'de, ikramiye kazanmış gibi gösterdikleri sahte bahis kuponları aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

MERSİN (AA) - Mersin'de, ikramiye kazanmış gibi gösterdikleri sahte bahis kuponları aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 7 Aralık'ta düzenlenen 7 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında aranan 2 şüpheli daha yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4 kişi adlı kontrol şartıyla, bir şüpheli de savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, fotoğraf düzenleme uygulamalarıyla sahte bahis kuponlarını ikramiye kazanmış gibi sosyal medya hesaplarında paylaşıp vatandaşları da yüksek kazanç vaadiyle dolandıran zanlılara yönelik çalışma başlatmış, kimliği tespit edilen 9 kişiden 7'si gözaltına alınmış, 2 şüpheli ise adreslerinde bulunamamıştı.

Sahte bahis kuponuyla dolandırıcılık soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

Sahte bahis kuponuyla dolandırıcılık soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

Sahte bahis kuponuyla dolandırıcılık soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

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