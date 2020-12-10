Mersin'de sahte bahis kuponu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
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Mersin'de sahte bahis kuponu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

10.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:40
Mersin'de sahte bahis kuponu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Mersin'de, sahte bahis kuponu düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.

Mersin'de, sahte bahis kuponu düzenleyerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bahis kuponlarını fotoğraf düzenleme programlarıyla ikramiye kazanmış gibi gösteren şüphelileri takibe aldı.

Bu kuponları, sosyal medyada tanıştıkları vatandaşlara satarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilerden birinin S.T. olduğu belirlendi.

S.T ile ilişkili olan hesapları da 9 ay boyunca takip eden polis, çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Çalışmada S.T'nin de aralarında olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde dijital materyallerin yanı sıra, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, mermi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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